Alkolenker prallte auf Autobahn gegen Leitplanke

Der 34-jährige Lenker war mit seinem Wagen am Mittwoch um 21 Uhr auf der Walgauautobahn in Fahrtrichtung Tirol unterwegs, als er vermutllich aufgrund eines Sekundenschlafs auf zu weit nach rechts geriet. Dort prallte der Wagen schließlich gegen die Leitschiene und kam dann der rechten Fahrspur zum Stillstand. Der Mann erlitt duch den Crash lediglich eine Prellung an der rechten Hand, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Auto ist nach dem Unfall allerdings ein Totalschaden. Bei einem Alkotest ergab sich eine Alkoholisierung des Mannes von 1,8 Promille.