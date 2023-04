Startschuss in Linz für die „Beat the City“ Reihe

Drei Städte, drei Herausforderungen, drei Erfolge feiern! Mit dem foodora Linzathlon am Samstag, 13. Mai startet die „Beat the City“-Triologie der Hindernisläufe in die Saison 2023. Gekonnt müssen Teilnehmer:innen dabei Hindernisse überwinden. Sind Sie bereit, Ihren inneren Schweinehund zu besiegen?