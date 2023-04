Tiroler machen Fahrraddieben das Leben schwer

Der BikeTrax der Tiroler ist ein GPS-Tracker, der nicht am, sondern im Fahrrad versteckt verbaut wird. „Unsere Kunden können per App den Wächter-Modus aktivieren“, erklärt Stefan Sinnegger, Geschäftsführer und Mitgründer der PowUnity GmbH: „Ein Beschleunigungssensor erkennt, wenn das Rad bewegt wird und schlägt per Smartphone-Nachricht Alarm.“