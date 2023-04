Vadlau/Mähr vor 470er-Schlusstag auf Rang zwei

Lara Vadlau und Lukas Mähr kämpfen bei der „French Olympic Week“ der Segler vor Hyeres in der 470er-Klasse ganz vorne mit. Das Duo holte nach den Rängen neun und zehn zum Abschluss am Donnerstag noch einen Tagessieg und schaffte damit in der Gesamtwertung den Sprung auf Rang zwei.