Ukrainer jagen Russen-Munitionslager in die Luft

Obwohl die heftig umkämpfte ukrainische Stadt Bachmut zu bereits mehr als 75 Prozent in russischer Hand sein soll, ist der ukrainischen Armee just dort ein spektakulärer Schlag gelungen. Sie konnte ein Munitionslager der Russen zerstören, wie am Mittwoch veröffentlichte Aufnahmen (siehe Video oben) zeigen.