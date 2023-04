Wiederholungstäter verprügelte 13-Jährigen

In Handschellen wird der Hilfsarbeiter in den Verhandlungssaal gebracht. Richterin Sabrina Tagwercher kennt er bereits gut. Sie hat den siebenfach vorbestraften schon öfters verknackt. Gerade sitzt er eine achtmonatige Haftstrafe in der Justizanstalt Feldkirch ab. Dass er zwei Stunden nach dem gestrigen Schöffenprozess zusätzlich ein Jahr Knast aufgebrummt bekommt, nein, damit hat der bis dahin cool wirkende Beschuldigte offensichtlich nicht gerechnet.