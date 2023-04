Krönung: Was Charles III für ein König sein wird

King Size hat bei König Charles (74) ausgedient, sogar bei der Krönung: Die Zeremonie am 6. Mai in der Westminster Abbey wird zeitgemäßer als bei Queen Elizabeth 1953. Während sie die Planung Höflingen und Ehemann Prinz Philip überließ, hält Charles das Zepter in der Hand: Statt drei Stunden braucht er nur eine. Anstelle von 8000 Gästen sind diesmal nur 2000 dabei – viele Nicht-Geladene schäumen. Für Vertreter von Wohltätigkeitsorganisationen ist aber Platz – Charles will inklusiv wirken.