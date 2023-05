Arnold Schwarzenegger lädt zum Umweltgipfel ein

Der Austrian World Summit ist zurück! Die diesjährige Klimakonferenz von Arnold Schwarzenegger steht unter dem Motto „We Have the Power“ und findet am 16. Mai 2023 in der HOFBURG Vienna statt. Der Schwerpunkt liegt insbesondere auf Themen wie Sicherheit und Frieden, Kreislaufwirtschaft und grünen Städten. Mit der „Krone“ können Sie live dabei sein.