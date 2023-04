„Ich habe beim LASK auf 504.000 Euro verzichtet!“

Was er an diesem Tag mit seiner Unterschrift tat, „ohne das Papier gelesen zu haben“, wie der Spieler zugibt. Der nach dem Wechsel zu Ried mit Medienfragen bestürmt wurde, die er auch im Sinne seines neuen Arbeitgebers beantwortet hat. Was er aber laut Aufhebungsvertrag nicht hätte tun dürfen. Zudem haben Monscheins Aussagen laut LASK-Anwalt Berndt Stiefsohn und -Geschäftsführerin Barbara Niedermayr zu einer negativen Berichterstattung geführt: „Die dazu geeignet war, um für den LASK insofern einen Schaden zu verursachen, als dass Sponsoren abspringen und weniger Erlöse aus Ticketverkauf und Merchandising erzielt werden.“ Was für den Laien doch ein wenig weit hergeholt klang, zumal der LASK dafür keine Beweise vorbringen konnte. Weshalb man schon auf das schriftlich ergehende Urteil neugierig sein darf.