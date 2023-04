Nehammer auf Reise: Afrika plötzlich heiß begehrt

Kamala Harris, die Vizepräsidentin der USA, war gerade erst in Ghana, auch zahlreiche amerikanische Ministerinnen und Minister sowie die First Lady, Jill Biden, reisten vor kurzem nach Afrika. Die europäische Politik reiht sich in den Besuchsreigen ein, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist beinahe ein Dauergast, zuletzt suchte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hier Verbündete.