Nehammer in Angola: Echte und symbolische Brücken

Der Stahlbauer Waagner-Biro etwa hat bisher bereits 80 Brücken in Angola errichtet, weitere Projekte sind geplant. Der Gesundheitsversorger Vamed hat in Ghana 58 Krankenhäuser verwirklicht, ein weiteres riesiges Spital, vergleichbar mit dem Wiener AKH, ist in Bau. Immer mit dabei sind österreichische Firmen, wie zum Beispiel Küchenausstatter, die ebenfalls von dem Auftrag profitieren, so Vamed-Geschäftsführer Thomas Hinterleitner.