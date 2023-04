Schlupflöcher für Qualzuchten sollte man stopfen

„Tierschutz muss vorangetrieben werden“

Ihren Tätigkeitsbericht für 2022 präsentierte Rouha-Mülleder am Mittwoch an de Seite des zuständigen Landesrates Michael Lindner (SPÖ): „Es gibt immer wieder Fälle in Oberösterreich, die zeigen, dass das Thema Tierschutz vorangetrieben werden muss“, sagt Lindner. Er denkt da zum Beispiel an vernachlässigte Tiere in Ställen. Ein Zukunftsprojekt verfolgt Lindner auch, nämlich das Einfließenlassen des Tierschutzes in den Unterricht ab der 2. Schulstufe in den oö. Volksschulen. Da wird gerade Informationsmaterial der Initiative „Tierschutz macht Schule“ adaptiert.