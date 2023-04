„Krankes System mit ,Geiz ist Geil'-Mentalität“

Es geht um Hundewelpen, die viel zu früh von der Mutter getrennt und in Wohnungen eingesperrt werden oder in ihrem eigenen Kot liegen müssen: Das sind die Folgen des illegalen Tierhandels. Der sogenannte Welpen-Schmuggel boomt. Kein Wunder, schließlich kann jeder Hundezüchter werden. „Man muss nur eine Mail an die Bezirkshauptmanschaft schicken - und schon bin ich Hundzüchter“, zeigt die ambitionierte Tierschützerin Unverständnis für diese lasche Vorgehensweise. Denn ob die Voraussetzungen stimmen, kontrolliert niemand.