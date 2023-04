Tiroler Bäder: „Wasser steht uns bis zum Hals“

Untergangsstimmung beim Pressetermin der Tiroler Bäderbetreiber und ihren Standesvertretern am Mittwoch: Die Wintersaison brachte zwar 10 bis 15 Prozent Besucherplus, doch die Kosten galoppieren davon – plus 120 Prozent bei Strom, plus 80 Prozent bei Gas, plus 24 Prozent bei Chemikalien und Material, plus 10 Prozent beim Personal. „Vier Betriebe mussten erst kürzlich schließen“, verwies Bäder-Obmann Ulrich Mayerhofer auf St. Ulrich, Fieberbrunn, Ehrwald und Neustift. Von 16 verbliebenen Bädern, die nun in den Sommer starten, seien acht „akut gefährdet“.