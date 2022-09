„Im Unterland droht nun Nichtschwimmer-Generation“

Weit fahren für Alternativen

Wie andere Vereine – bis hin zur Wasserrettung – muss man woanders um äußerst knappe Trainingszeiten rittern. Etwa in der Aquarena Kitzbühel, im Atoll am Achensee oder im Innsola in Kiefersfelden. „Wir sitzen am Trockenen, es kommt eine Generation von Nichtschwimmern – mit lebensgefährlichen Folgen“, warnte Hausberger.