Unfassbar: 64 Schwimmbäder weniger als noch 2010!

2010 gab es noch 154 Bäder, derzeit nur mehr 90

Die Partei brachte im Februar-Landtag einen Antrag ein. LHStv. und Sport-LR Josef Geisler (VP) übermittelte Ende April einen Bericht mit dem derzeitigen Ist-Stand an den Landtag. Im Vergleich mit dem Ist-Stand von Dezember 2010, aufgelistet im Tiroler Sportstätten Strategieplan 2020, ergibt sich ein interessantes Detail: In Tirol gibt es ein massives Schwimmbäder-Sterben! In den vergangenen zwölf Jahren wurden 64 (!) Bäder geschlossen - siehe Grafik oben. „Statt 154 wie 2010 gibt es derzeit nur noch 90. Miteinberechnet sind hier aber auch die 63 Freibäder, die in Tirol nur ein paar Monate, von Mai bis September, benützt werden können“, analysiert Sint, „die ,Draufzahler’ dieses Schwimmbad-Sterbens sind alle Sport- und Schwimmbegeisterten sowie Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren. Zudem auch die Schwimmvereine und alle, die den Schwimmsport professionell betreiben wollen.“