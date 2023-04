Den Grödigern stinkt‘s: Hundehaufen bleiben liegen

Am meisten trifft es die Mitarbeiter des Bauhofs. Sie müssen jeden Tag wegputzen, was Herrchen und Frauchen nicht entsorgen. Doch das werden sie nächste Woche einfach nicht mehr machen. Stattdessen stecken die Bauhofmitarbeiter zu jedem Hundehaufen und auch zu achtlos weggeworfenen Papierln rote Fähnchen in die Erde. „So nicht!“, steht darauf. So heißt die Aktion der Gemeinde, die dieses Vorgehen absegnet.