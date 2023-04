Salzburger Spürnasen auf Trüffel-Suche

„Jeder Hund eignet sich für die Trüffelsuche, egal wie groß oder klein er ist“, sagt Cristian Paldetti. Der 40-Jährige ist seit mehr als 20 Jahren Hundetrainer und bildet Vierbeiner für die Trüffelsuche aus. Und das auch in Salzburg: Der gebürtige Italiener, der seit ein paar Jahren in Österreich nicht nur Spürhunde ausbildet, sondern auch hier lebt, trainierte am Samstag acht Vierbeiner für die Trüffelsuche. „Viele wissen gar nicht, dass es in Salzburg Trüffeln gibt“, sagt Paldetti.