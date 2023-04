Kim Kardashian denkt über Karriere-Aus nach

Kehrt Kardashian Showbusiness Rücken?

Sie gehe voll und ganz in dieser Tätigkeit auf, gestand Kardashian weiter. „Dieser Prozess hat mir in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet. Es ist überwältigend, denn es gibt so vieles, was zu tun ist. Ich habe meine Schwester Khloé letzte Woche zum ersten Mal mit in ein Gefängnis genommen und das hat ihr ebenfalls die Augen geöffnet. Ich scherze immer mit meiner Mutter, die auch meine Managerin ist. Ich sage ihr, dass Kim K in Rente geht und dass ich nur noch Anwältin sein möchte.“