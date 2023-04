London calling

Charles III: God save the king!

Besonders blumig und farbenprächtig wird übrigens das kommende Wochenende – denn da passiert das, worauf der Prince of Wales sein ganzes Leben lang vorbereitet wurde: Am 6. Mai, fast auf den Tag genau acht Monate nachdem er König geworden ist, wird er in der Westminster Abbey auch noch ganz offiziell zu Charles III gekrönt. Seine Frau Camilla wird zur Königin ernannt. Mit Konzerten, Lichtershows, ehrenamtlichen Aktivitäten und einem neu ausgerufenen Feiertag ein dreitägiges Event, das ganz Großbritannien in einen Ausnahmezustand versetzen wird. Und dafür laufen die Vorbereitungen schon jetzt auf Hochtouren – welche Blumen und Pflanzen die Abtei schmücken werden, wird gehütet wie ein Staatsgeheimnis. So viel sei aber verraten: Rittersporne mit ihren buschigen Blüten dürften als Lieblingsblumen des „jungen“ Königs wohl dabei sein.