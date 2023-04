Sudan: Inzwischen schon 50 Österreicher evakuiert

Dank vom Außenminister

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bedankte sich Mittwoch früh via Twitter bei seinem niederländischen Amtskollegen Wopke Hoekstra, dessen Ministerium sowie dem Verteidigungsministerium der Niederlande dafür, dass mehrere Österreicher mit einem niederländischen Evakuierungsflug aus dem Sudan in Sicherheit gebracht worden seien. Laut dem Außenministerium sind die betreffenden Personen mit Unterstützung der österreichischen Botschaft in Den Haag bereits auf dem Weg nach Österreich.