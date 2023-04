Lehrlinge sanieren Buschkrankenhaus in Malawi

Mit Wirbelstürmen, Hochwasser, Nahrungsmangel und einer Cholera-Epidemie hatten die Bewohner des achtärmsten Landes der Welt in Südostafrika in jüngster Zeit zu kämpfen - unter ihnen auch die Mitarbeiter des Buschkrankenhaus in Malambo. Die medizinische Einrichtung wurde vor über zehn Jahren gegründet und wird durch die Dornbirner Dr. Robert Spiegel und Hanno Platzgummer unterstützt.