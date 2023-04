Greenpeace: Nehammer verzockt unsere Klimazukunft

„Das Szenario ist ein klarer Weckruf an die Regierung: Längst überfällige Gesetze wie das Erneuerbare-Wärme-Gesetz sowie das Klimaschutzgesetz müssen umgehend verabschiedet werden, um die Aufholjagd zur Erreichung der Klimaziele zu starten“, so Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin. Auch von der Erreichung der Klimaneutralität - also einer Wirtschaft mit beinahe Null klimaschädlichen Emissionen - ist die Regierung weit entfernt.