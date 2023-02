Mehrheit der Firmen setzt Klimaziele nicht um

Laut der Analyse der Organisation Carbon Disclosure Project (CDP) mit Sitz in London hat zwar mittlerweile rund die Hälfte (49 Prozent) der europäischen Unternehmen prinzipiell Klimaschutzpläne, die sich am internationalen Pariser Klimaziel einer maximalen Erderwärmung von 1,5 Grad orientieren. Doch nur weniger als fünf Prozent der Unternehmen können auch nachweisen, wie sie diese erreichen und umsetzen wollen. Letzteres definiert die Organisation so, dass ein Unternehmen in mindestens zwei Dritteln der Schlüsselbereiche - etwa der Verringerung von Emissionen oder der Organisation von Lieferketten - belegen kann, dass ernsthafte Maßnahmen für die Transformation ergriffen werden.