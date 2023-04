Flüchtlingsbetreuung kostete fast 340 Millionen

Der Durchschnittswert wurde auf Basis von 42.095 Asylsuchenden gerechnet. Pro Flüchtling fielen so pro Tag gut 22 Euro an. Blickt man auf die Gesamtausgaben, lagen diese teils deutlich unter jenen der vorangegangenen Jahre. So betrugen sie etwa 2019 353 Millionen und 2018, als das Innenministerium vom heutigen FPÖ-Chef Herbert Kickl verwaltet wurde, fast 466 Millionen. Allerdings waren damals auch mehr als 61.000 Personen zu betreuen.