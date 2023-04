Asyl: Leichter Rückgang der Anträge in Österreich

13.000 Flüchtlinge verließen Österreich selbstständig

2669 negative Entscheidungen wurden in den Schnell- und Eilverfahren getroffen. Außerdem haben sich bis Ende März rund 13.000 Personen dem Verfahren entzogen und Österreich selbstständig wieder verlassen. Noch immer hoch sind die Zahlen in der Grundversorgung mit mehr als 87.000 belegten Plätzen Anfang April. Freilich waren die Zahlen im Vorjahr mit bis zu 93.000 noch deutlich höher. 60 Prozent der Personen in der Grundversorgung sind von der russischen Aggression vertriebene Bürger aus der Ukraine.