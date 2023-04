Rote Träume

Da wäre die unauffällige Salzburger SPÖ unter ihrer nicht besonders starken Führung für Wilfried Haslauer der pflegeleichtere Partner. Doch seit den Vorgängen in Niederösterreich muss man bei den Sozialdemokraten auf der Hut sein. Im Hintergrund sind da destruktive Kräfte am Werk, die Haslauers ÖVP schnurstracks in ein Verhandlungsdesaster und erst recht in die Fänge der Freiheitlichen führen könnte.