„Sieg mit Minus“ | Von rechts nach links

„Sieg mit Minus“: Alles redet über die Erfolge an den Rändern. Auch kein Wunder, wenn wie in Salzburg die Freiheitlichen mehr als ein Viertel der Stimmen erreichen - ein Ergebnis, das sie selbst zu glänzendsten Haider-Zeiten nicht einmal erträumen konnten. Vor allem aber, wenn in Salzburg ein Kandidat trotz des historisch so belasteten Listennamens KPÖ fast 12 Prozent der Stimmen gewinnen kann, in der Festspielstadt selbst sogar auf 21,5 Prozent springt. Logisch, dass jetzt über die Chancen einer neuen Linkspartei spekuliert wird. Doch was ist mit der so zusammengeschmolzenen Mitte? ÖVP und SPÖ, jene beiden Parteien, die ewig in Bund und Bundesländern „große Koalitionen“ bildeten, schrumpften wie zuvor schon quer durch die Republik. In Salzburg kommen sie mittlerweile nicht einmal mehr gemeinsam wenigstens auf die Hälfte der Stimmen. Zuletzt, im Jahr 2018, waren es zusammen noch 57, vor 20 Jahren sogar satte 82 Prozent! Die Misere der Sozialdemokraten - die wird aufmerksam beobachtet. Dagegen übt sich die ÖVP im Durchtauchen. Nach dem Absturz in die schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich und dem zarten Zugewinn auf niedrigstem Niveau in Kärnten nun das nächste satte Minus. ÖVP-Chef Nehammer redet es als „Sieg mit Minus“ schön. Nachdem der Kanzler in der Vorwoche den Verbrenner-Motor zu retten versuchte und in dieser Woche Afrika auf dem Plan steht: Er sollte nebenbei nicht vergessen, dass auch in seiner Partei einiges zu erledigen wäre. Denn sonst droht der ÖVP ein Minus ohne Sieg.