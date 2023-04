Warriors zittern sich nach Curry-Blackout zum 2:2

Die Golden State Warriors haben im NBA-Play-off mit einigem Bauchweh den Ausgleich geschafft. Der Titelverteidiger der nordamerikanischen Basketball-Profiliga stellte am Sonntag mit einem 126:125-Heimerfolg in seiner „best of seven“-Erstrundenserie gegen die Sacramento Kings auf 2:2. Superstar Stephen Curry führte die Warriors mit 32 Punkten an, machte im Finish bei fünf Zählern Vorsprung aber einen beinahe folgenschweren Fehler.