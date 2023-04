Papa und Hebamme zugleich: „Anna war plötzlich da“

„Es war furchtbar spannend“, erinnert sich Andreas Hazivar (37) mit einem breiten Lächeln an diesen unvergesslichen Freudentag im März. Um 17 Uhr war er von der Arbeit heimgekommen. Lebensgefährtin Lisa war fleißig in der Küche. „Noch ist es nicht so weit“, hatte sie ihm gesagt. Sechs Stunden zuvor war die 34-Jährige bei der ärztlichen Kontrolle. Drei Tage später hätte die Geburt eingeleitet werden sollen. Doch dazu kam es nicht.