Ex-Vizeweltmeisterin Pilhatsch beendet Karriere

Die Steirerin Caroline Pilhatsch ist am Sonntag das letzte Rennen ihrer Karriere geschwommen. Mit der ATUS Graz Trophy war für sie in der Heimatstadt Schluss, ihr eindeutig größter Erfolg war im Dezember 2018 in Hangzhou in China Kurzbahn-WM-Silber über 50 m Rücken. Bei Weltmeisterschaften schnitten aus der OSV-Riege mit Gold nur Markus Rogan und Felix Auböck besser ab. Pilhatsch absolvierte parallel zur Laufbahn die Polizei-Ausbildung und trat da nun den regulären Dienst an.