Die Symptome einer gekränkten Gesellschaft

Ein Stück - drei Räume

Diese Produktion bespielt sowohl den grauen, als auch den blauen und den orangen Raum des in seinen Grundfesten umgedeuteten Theater im Bahnhof, das sich nun als Quartier TiB präsentiert. Will man also möglichst viel von den wie immer messerscharfen Gesellschaftsanalysen des Kollektivs mitbekommen, muss man von Raum zu Raum wandern - und die Kränkung des gerade spielenden Ensemblemitglieds in Kauf nehmen. Allerdings ist das eine kleine Kränkung - im Vergleich zu jenen Zumutungen, die seit gut drei Jahren auf uns alle hereinprasseln.