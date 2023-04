Minutenlang unter Wasser: So geht es Dreijährigem

Dieses Drama ging ganz Tirol nahe – es ist der Albtraum einer jeden Familie: Ein Opa (77) und sein Enkel (3) verbringen den Nachmittag des 7. April in der Aquarena in Kitzbühel. Gegen 14.50 Uhr springt der Bub in ein 1,40 Meter tiefes Becken und geht unter. Still und unbemerkt, wie Fachleute immer wieder erklären, wenn die Frage auftaucht, warum niemand eingeschritten ist.