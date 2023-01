Bub (5) ertrank, jetzt Schwimmlehrer verurteilt

Was war passiert? Der erfahrene Sportlehrer musste wegen einer Beckensperre ins tiefere Wasser ausweichen, acht Kinder sollten sich mit „Schwimmnudeln“ bewegen. Zumindest vier Minuten lang, so spätere Rekonstruktionen, fiel dem Angeklagten (52) nicht auf, dass einer der Köpfe fehlte. Erst andere Kinder wiesen ihn darauf hin, dass der 5-Jährige reglos unter Wasser trieb. Verzweifelten Wiederbelebungsversuchen folgte eine Woche später der Tod des Buben in der Klinik.