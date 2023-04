5580 illegal Eingereiste: Migrationsdruck steigt

Zahl der Asylanträge durch Überlauf explodiert

Wurden 2021 noch 645 Anträge auf Asyl in Tirol gestellt, so waren es im Vorjahr 1948. Die Asylabarbeitungen in Tirol stiegen somit um 202% – eine Folge der Überlaufregelung nach Aufgriffen im Burgenland, die die Menschen nach einer Quote auf die Bundesländer verteilt. „1547 Asylantragsteller – insbesondere im Zusammenhang mit der Überlaufregelung und nach Botschaftsanträgen – wurden einem Verteilerquartier zugewiesen bzw. mussten teilweise bis zum Freiwerden von Unterkünften in Wartezonen vorübergehend untergebracht werden“, heißt es dazu im Polizeibericht. „81 Asylantragsteller und -innen (Familiennachzug) konnten direkt private Unterkünfte bei Angehörigen in Anspruch nehmen.“