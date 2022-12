Österreich bei Asylanträgen unter den Top 4

Seit dem Zerfall Jugoslawiens vor 30 Jahren kamen noch nie so viele Kriegsflüchtlinge zu uns. Bis Jahresende werden mehr als 90.000 Ukrainer in Österreich registriert sein. Sie sind in der Asylstatistik aber nicht einbezogen, weil sie nach einem EU-Beschluss in den Mitgliedsländern automatisch einen humanitären Aufenthaltstitel, der ihnen Zugang zu Bildung, Arbeit, Sozialleistungen und medizinischer Versorgung verschafft, erhalten.