Al Pacino räumt mit irrem Brando-Gerücht auf

„Wie kommt solch eine Story überhaupt in den Umlauf?“ Vor 50 Jahren wurde der damals fast unbekannte Al Pacino in der Rolle als Michael Corleone in „Der Pate“ weltberühmt. Seit damals hält sich in Hollywood auch das Gerücht, dass Pacino einen Groll auf seinen berühmten Co-Star Marlon Brando hegte - weil der für seine Rolle als Mafia-Don Vito Corleone einen Oscar als bester Hauptdarsteller gewann.