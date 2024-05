Italo-Westernheld Mark Damon gestorben

Schauspieler und Film-Produzent Mark Damon ist tot. Das berichten das US-Magazin „The Hollywood Reporter“ am Montag unter Berufung auf Damons Tochter sowie das Branchenblatt „Variety“ mit Verweis auf Damons Witwe. Er starb demnach bereits am Sonntag in Los Angeles eines natürlichen Todes und wurde 91 Jahre alt.