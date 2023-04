Rote Hilfen | Rote Wuchteln

Rote Hilfen. Was ist das für ein zerstrittener Haufen! Alle teils platten Zuschreibungen und Vergleiche scheinen bei den österreichischen Sozialdemokraten zuzutreffen. Gerne wird ja die Steigerung „Freund, Feind, Parteifreund“ strapaziert. Wo würde es besser passen als bei den hochrangigen SPÖ-Vertretern? Strapazieren wir auch gleich noch den ohnehin - wohl mit gutem Grund - kaum noch verwendeten Sozialistengruß „Freundschaft“. Was soll da Freundschaft sein, wenn man sieht, wie man mit Parteichefs umgeht. Den eigenen Parteichefs! Wie man dereinst am 1. Mai, dem SPÖ-Feiertag, beim Aufmarsch am Wiener Rathausplatz den Parteiobmann und Bundeskanzler Werner Faymann davonbuhte und -pfiff. Wie man mit ihrer aktuellen Parteichefin von der ersten Minute an umging und -geht, sie in eine Mitgliederbefragung trieb. Immerhin bekommt Pamela Rendi-Wagner nun in diesem parteiinternen Wahlkampf um die Mitgliederstimmen Schützenhilfe von den noch lebenden Ex-SPÖ-Kanzlern - Franz Vranitzky, Viktor Klima, Alfred Gusenbauer und Werner Faymann. Aber da fehlt doch jemand?