Der Chiemseehof: Das Salzburger Parlament

Im Plenarsaal stehen moderne Möbel, zeitgenössische Kunst hängt an den Wänden. Der Wand-Gobelin mit den 119 Gemeindewappen, für den eigens ein Landesgesetz erlassen wurde, und ein Teppich mit den Salzburger Seen. Im Wappen-Relief an der Wand sind neben Ereignissen und Charakteren auch Momente dabei, die Salzburg prägten.