Dult-Standler müssen auf Campingplatz schlafen

Maß Bier kratzt dieses Jahr an der 12-Euro-Marke

Während der Eintritt zu dem Volksfest vom 18. bis zum 26. Mai wie gewohnt frei bleibt, müssen Kulinarik-Liebhaber tief in die Tasche greifen. 11,90 Euro kostet die Maß Bier heuer, einen Liter Leitungswasser gibt es für 5,80 Euro. Das halbe Dult-Hendl mit Pommes kommt auf 14,80 Euro. Wer sein Essen in luftiger Höhe genießen will, kann einen Brunch im 50 Meter hohen Riesenrad buchen. Für 58 Euro pro Person kann man eine Stunde lang mit bester Aussicht schlemmen.