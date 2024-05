Das ist der tierischste Job beim Bundesheer

Acht Millionen Pferde galoppierten während des Ersten Weltkriegs für die K.u.K.-Monarchie. Gute 110 Jahre später beträgt der Bestand an Militärpferden in Österreich nur noch 62 Stück. Panzer, Raketen und motorisierte Fahrzeuge haben die Haflinger in Militäraugen beinahe überflüssig gemacht. Aber eben nur beinahe. Das zeigt ein Lokalaugenschein im Tiroler Biathlon-Mekka am Truppenübungsplatz Hochfilzen. Der ist Salzburgs Militärkommando unterstellt.