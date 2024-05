Riesenstau rollt auf Salzburgs Gemeinden zu

„Straßenerhaltungsarbeiten“ in Golling

Die A10-Anrainergemeinden haben schon mehrfach versucht, sich vor dem Urlauberverkehr zu schützen – die „Krone“ berichtete. Die Maßnahmen brachten oft nur geringe Erfolge. Auch die Abfahrtssperren des Landes halfen nur, wenn diese auch kontrolliert wurden. Am effektivsten waren noch punktuelle Straßensperren in den Gemeinden. In Golling werden etwa zu Pfingsten wieder „Straßenerhaltungsarbeiten“ durchgeführt. Sie sollen den Verkehr von den Straßen im Zentrum fern halten.