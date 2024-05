Vor Heimspiel will sich Höll an neuem Ort beweisen

Die Premiere ist geglückt. Zum Saisonauftakt gewann Downhill-Queen Valentina Höll in Fort William (Sco). Nun schmeißen sich die Fahrer auf komplett neuem Terrain in Bielsko Biala in Polen herunter. „Ich war generell noch nie in Polen, also freue ich mich darauf“, ist die 22-Jährige voller Vorfreude. Verständlich, denn bei der amtierenden Gesamtweltcupsiegerin scheint auch nach ihrem Teamwechsel zu YT Industries wieder alles wie am Schnürchen zu laufen.