Touristen erhalten künftig Öffi-Netzkarte

Im ersten Schritt wird der Mobilitätszuschlag 50 Cent pro Tag betragen. Damit Einheimische nicht benachteiligt werden, die derzeit über das 365-Euro-Ticket das ÖV-Angebot um einen Euro pro Tag nutzen können, wird der Beitrag für Touristen ab 1. Juli 2027 auf 1,10 Euro pro Tag angehoben. Der Urlaubsgast kann sich schon beim Check-In in der Unterkunft zum ÖV anmelden und erhält sogleich das Ticket – entweder in ausgedruckter Form über eine App am Handy. „Es muss so einfach wie möglich sein“, erläuterte der Geschäftsführer des Salzburger Verkehrsverbundes, Johannes Gfrerer.