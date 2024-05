Strafenkatalog bringt Bares für Rares

Um die Euros ordentlich rollen zu lassen, sind dem Erfindungsreichtum bei den Klubs – siehe Sammelsurium aus diversen Strafenkatalogen oben – keine Grenzen gesetzt. Es kann auch mal mit Naturalien bezahlt werden. So berichtet Kuchls Michael Perlak von einem wöchentlichen Abschlussbewerb. „Da müssen die letzten drei für eine Kuchenjause in der Kabine sorgen.“ Gut fürs Klingeln in der Kasse: Bei Zu-Null-Siegen muss jeder vom Trainerteam um Tom Hofer einen Zehner einzahlen. „Da haben sie sich wohl ein bisschen verkalkuliert.“ Allein in der Liga hält man in dieser Saison bei stolzen 14 Torsperren.