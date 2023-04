Wirre Videos: Was ist los mit Britney Spears?

Wie das Leute-Portal TMZ berichtete, dürfte die 41-jährige Sängerin von „Hit Me Baby One More Time“ zuletzt alleine in einem Edel-Restaurant gesessen sein und habe unverständlich vor sich hin gesprochen. Als sie bemerkte, dass ein Besucher sie dabei filmte, versteckte sie sich hinter einer Speisekarte, bevor sie mit ihrem Bodyguard aus dem Restaurant stürmte. Das Video besorgte einmal mehr ihre Fans - laut Insiderberichten soll sich der Zustand der Sängerin verschlechtert haben. Auch die nahezu täglichen Videos lassen ihre Follower besorgt zurück. Auf den meisten tanzt der einst so gefeierte Star unkoordiniert vor sich hin oder stammelt wirres Kauderwelsch vor sich hin.