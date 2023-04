Hypo Vorarlberg schreibt Rekordgewinn

Positive Impulse für Baubranche

Überaus erfreulich hätte sich das Kundengeschäft entwickelt, zudem sei der Risikovorsorgebedarf rückläufig. Die Geschäftsentwicklung bestätige auch die Strategie des Geldinstituts, nämlich eine Bank für Unternehmen und ein starker Partner in der Wohnbaufinanzierung zu sein, so Haller. Apropos Wohnbau: In diesem Bereich beobachtet man auch bei der Ländle-Hypo seit dem Sommer eine rasante Marktveränderung, das Kreditvolumen ist um rund 50 Prozent eingebrochen. Neben den steigenden Zinsen seien dafür auch die rigideren Vergabekriterien aufgrund der neuen KIM-Verordnung verantwortlich, so Haller.