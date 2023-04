Volkshaus wird zum Wahllokal für tausende Türken

Noch sind zwar weit und breit keine Schilder mit der Aufschrift „Cumhurbaskani Secim Mahalline Gider“ (zu Deutsch in etwa „Zum Wahllokal zur Präsidentschaftswahl“) rund um das Volkshaus in der Kremsmünsterer Straße in Ebelsberg zu sehen, aber bis spätestens Ende nächster Woche könnte sich das ändern, wenn sich das Gebäude bis Sonntag in ein türkisches Wahllokal verwandelt.