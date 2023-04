Aufatmen: Erster Sommertag am Wochenende erwartet

Frühsommer ab dem Wochenende erwartet?

Am Wochenende könnten die Temperaturen sogar lokal auf rund 25 Grad steigen, der Definition nach ein Sommertag. In den Landeshauptstädten Innsbruck und Salzburg werden am Samstag bis zu 23 Grad erwartet. In Linz soll es angenehme 22 Grad geben. Am „kältesten“ soll es am Samstag in Graz und in Eisenstadt sein. Dort werden ebenso angenehme 19 Grad erwartet.